Девушка пострадала в ДТП с автобусом в Алтайском крае
В Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В поселке Новые Зори автобус, двигавшийся по маршруту Барнаул – Черемное, решил обогнать грузовой автомобиль «КамАЗ» и допустил касательное столкновение. Затем он съехал в кювет.
Травмы получила 22-летняя девушка. О ее состоянии пока информации не было. Всего в салоне автобуса находились 12 человек. Данные о пострадавших сейчас уточняются, сообщает altapress.ru.
Ранее, 3 ноября, два человека погибли в результате столкновения грузового тягача с автомобилем скорой помощи в Алтайском крае. Смертельное ДТП произошло около 04:00 в Немецком национальном районе в районе села Гальбштадт.