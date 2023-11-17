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Украинский актер высказался против захвата Крыма и Донбасса

Украинский актер и боец ВСУ Иваница высказался против захвата Крыма и Донбасса
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Киеву не следует пытаться захватывать Крым и Донбасс военным способом, заявил телеканалу ТСН актер и боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Иваница.

«Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал он в интервью.

По его словам, на Украине и так наблюдается сложная экономическая ситуация, поэтому киевским властям было бы тяжело содержать эти территории, и в результате в бюджете страны образовалась бы яма.

В заключение Иваница призвал успокоить эмоции для принятия правильного решения.

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Главком украинской армии Валерий Залужный 1 ноября рассказал, что войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Позднее, 4 ноября, украинские военнослужащие спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел. По их мнению, войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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