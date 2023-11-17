Минэкономразвития сообщило о контроле ФАС цен на билеты в преддверии зимы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) держит на контроле ситуацию со стоимостью билетов на самолеты и поезда в преддверии зимнего сезона. Об этом 17 ноября сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Вопросы доступности бронирований билетов и их стоимости на постоянном контроле держат коллеги из Федеральной антимонопольной службы», — сказал он на проходящем в Мурманске всероссийском селекторе по подготовке к зимнему туристическому сезону.

Ранее, 2 ноября, в Минэкономразвития сообщили о росте турпотока по России за год на 16%. С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 135 млн турпоездок по стране. Это на 19,1 млн (16%) больше, чем за тот же период прошлого года, следует из оперативных данных Росстата, подтвержденных министерством.

До этого, в октябре, стало известно, что российские авиакомпании в сентябре 2023 года повысили перевозки пассажиров до 10,181 млн человек (на 1,7% в годовом выражении). Отмечается, что в этом же месяце прошлого года российские авиаперевозчики обслужили 10,013 млн пассажиров.