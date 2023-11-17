В Астрахани пройдет комиссия по вопросу о признании аварийным обрушившегося дома

Глава администрации Ленинского района Астрахани Евгений Круглов сообщил в разговоре с «Известиями», что 17 ноября в течение дня межведомственная комиссия (МВК) должна принять решение о статусе обрушившегося в городе дома.

«Сейчас будет происходить МВК. <…> После экспертизы дома, когда его будут признавать либо аварийным, либо неаварийным, будет проведена МВК, после чего будут все дальнейшие действия», — сказал он.

Круглов добавил, что на данный момент жители дома находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

«Мы сейчас составляем список всех людей, которые к нам приходят. Мы объясняем им, согласно поручению губернатора, где они будут проживать, где им будут выделяться квартиры», — сообщил глава администрации района.

Сотрудник соцслужбы Астрахани Алёна Васюкова, в свою очередь, сообщила «Известиям», что на данный момент пострадавшие обращаются с заявлениями на материальную помощь, однако сумма выплаты пока неизвестна.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания на Вокзальной площади. Вскоре после обращения жителя обрушились третий и четвертый подъезды здания, пострадали около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.