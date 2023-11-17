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Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о превосходстве армии РФ над ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия просто «раздавила» ВСУ
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Россия сегодня намного сильнее, чем два года назад. А страны Запада во главе с США вооружили Украину и пообещали быть с нею до конца, но это не сработало, и Россия просто «раздавила» Вооруженные силы Украины, заявил 17 ноября бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Это не сработало, и они были раздавлены. Сегодня Россия намного сильнее, чем была два года назад. Я бы точно не хотел воевать с ними», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Макгрегор добавил, что у РФ гораздо больше возможностей для борьбы с западным миром, и призвал примириться.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
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10 ноября Макгрегор заявил, что вооруженный конфликт на Украине практически завершился. Он высказался о палестино-израильском конфликте, отметив, что на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.

Ранее, 31 октября, экс-советник Пентагона поделился мнением о том, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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