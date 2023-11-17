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Ученые предупредили об опасности психрасстройств при употреблении обезболивающих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Длительное употребление обезболивающих детьми и молодыми людьми в возрасте до 25 лет может способствовать психическим заболеваниям и повышать риск злоупотребления психоактивными веществами, выяснили ученые из Ливерпульского университета и Лондонского университета святого Георгия по итогам многолетнего исследования. Его результаты 15 ноября опубликовал журнал Lancet Regional Health – Europe.

У детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих хронической болью, вероятность развития психических заболеваний во взрослом возрасте была на 29% выше. У тех, кто испытывал хроническую боль и получал обезболивающее по рецепту, вероятность развития психических заболеваний во взрослой жизни была на 46% выше, а риск злоупотребления психоактивными веществами — на 82% выше, выяснили ученые.

Исследователи также обнаружили, что наличие диагноза хронической боли и назначение болеутоляющего средства в молодом возрасте привели к более частому употреблению отпускаемых по рецепту опиоидов в дальнейшей жизни.

Используя базу данных анонимизированных электронных медицинских карт, исследователи изучили состояние здоровья 853 625 детей и молодых людей в возрасте от двух до 24 лет. Из них у 115 101 был диагностирован хронический болевой синдром, 20 298 получили повторный рецепт на обезболивающие, а у 11 032 был диагностирован хронический болевой синдром и назначены обезболивающие препараты.

После достижения 25-летнего возраста за ними наблюдали в среднем в течение пяти лет. В общей сложности у 11 644 человек были выявлены случаи злоупотребления психоактивными веществами, у 143 838 было отмечено плохое психическое здоровье, и 77 337 человек получили по крайней мере один рецепт на опиоиды во время наблюдения.

«Эти тенденции вызывают беспокойство, поскольку люди в возрасте до 25 лет особенно уязвимы. Это означает, что регулярное применение обезболивающих для облегчения хронической боли может привести к непреднамеренной чрезмерной зависимости от обезболивающих препаратов во взрослой жизни», — отметила заведующая кафедрой клинической фармакологии и терапии Брекенриджа в Ливерпульском университете профессор Рича Софат.

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