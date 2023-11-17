Иранский кикбоксер Каземи прибыл в Россию на поединок с Муртазаевым

Иранский кикбоксер Сина Каземи прибыл в Россию, чтобы в субботу, 18 ноября, встретиться на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с россиянином Исламом Муртазаевым. Как рассказал сам боец, это будет бой лучшего против лучшего.

«Бой лучшего против лучшего. Спасибо за приглашение выступить на таком крутом турнире с таким крутым соперником. Вы все увидите зрелищный бой», ― заявил Каземи в беседе с «Известиями».

По словам Каземи, от подобного предложения невозможно отказаться, он также отметил мастерство Муртазаева. 24-летний иранский спортсмен добавил, что у него нет времени, чтобы осмотреть местные достопримечательности, поскольку ему необходимо усиленно тренироваться перед боем.

На сегодняшний день за плечами иранца 11 побед и ни одного поражения, в то время как на счету россиянина ― 22 победы и семь поражений.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что Каземи станет соперником Муртазаева в поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вместо бразильца Джонатана Оливейры.

Как объяснил 14 ноября промоутер Камил Гаджиев, бразилец Оливейра не сможет принять участие в поединке, так как получил травму — разрыв бицепса. Говоря о Каземи, он назвал спортсмена из Ирана котом в мешке, отметив, что рекорд его побед — 11:0.

6 ноября «Известия» показали тренировку Муртазаева перед поединком. Россиянин тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября на «RED Арене» в Сочи. Главным боем турнира станет поединок кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым. В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и иранец Сина Каземи.

Также зрители увидят бой между российским кикбоксером Александром Малафеевым и чемпионом Белоруссии по кикбоксингу Никитой Шостаком. Еще один бой проведет российский боец Евгений Ганин с сербом Дамьяном Савановичем.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.