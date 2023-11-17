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Армия России уничтожила пять минометов ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Группировка «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожила пять минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне спецоперации. Об этом 17 ноября сообщает начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов, в том числе кочующий миномет на базе автомобиля Humvee американского производства», ― приводит «РИА Новости» слова Чехова.

По его словам, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Приютное российским военнослужащим удалось пресечь две попытки ротации украинских подразделений, в результате чего ВСУ потеряли живую силу, а также боевую бронированную машину и пикап.

Олег Чехов добавил, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по местам дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 128-й бригад теробороны ВСУ вблизи Новомихайловки, Парасковиевки, Константиновки, Доброволья, Угледара, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского и Макаровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

При помощи барражирующих боеприпасов ВС РФ удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку Krab неподалеку от Новоивановки, а также буксируемую гаубицу FH70 в районе Темировки ЗапорожскоЙ области.

Чехов подчеркнул, что за минувшие сутки на южнодонецком направлении армия Украины лишилась порядка 70 человек убитыми и ранеными. Также в число потерь ВСУ входит станция РЭБ и две боевые бронированные машины.

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Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

За день до этого ВС России отразили 14 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

15 ноября в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР. Общие потери противника составили до 220 военнослужащих, танк и семь автомобилей, уточнили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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