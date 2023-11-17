Группировка «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожила пять минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне спецоперации. Об этом 17 ноября сообщает начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов, в том числе кочующий миномет на базе автомобиля Humvee американского производства», ― приводит «РИА Новости» слова Чехова.

По его словам, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Приютное российским военнослужащим удалось пресечь две попытки ротации украинских подразделений, в результате чего ВСУ потеряли живую силу, а также боевую бронированную машину и пикап.

Олег Чехов добавил, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по местам дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 128-й бригад теробороны ВСУ вблизи Новомихайловки, Парасковиевки, Константиновки, Доброволья, Угледара, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского и Макаровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

При помощи барражирующих боеприпасов ВС РФ удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку Krab неподалеку от Новоивановки, а также буксируемую гаубицу FH70 в районе Темировки ЗапорожскоЙ области.

Чехов подчеркнул, что за минувшие сутки на южнодонецком направлении армия Украины лишилась порядка 70 человек убитыми и ранеными. Также в число потерь ВСУ входит станция РЭБ и две боевые бронированные машины.

За день до этого ВС России отразили 14 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

15 ноября в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР. Общие потери противника составили до 220 военнослужащих, танк и семь автомобилей, уточнили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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