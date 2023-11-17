Тульские десантники с помощью гаубицы Д-20 разгромили склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили оборонительные сооружения и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара. Минобороны РФ 17 ноября представило видео боевой работы артиллеристов.

«Работаем по пехоте, так как у них происходит ротация, по технике, которая привозится. Работать из-за погодных условий тяжелее — даже порыв ветра влияет на траекторию, на полет снаряда, но работаем в любых условиях. Если приказ поступил — работаем», — рассказал командир орудия с позывным Учитель.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 км при полном заряде. Скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту.

Артиллеристы ВДВ уничтожают живую силу и технику противника. Их координаты засекают и передают на пункт управления артиллерией операторы беспилотных летательных аппаратов. После расчета исходные данные поступают на батарею, которая производит выстрел из гаубиц.

В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанес поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы, расчет гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие, пояснили в Минобороны.

4 ноября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала, как расчеты пушек-гаубиц Д-20 уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. По словам командира орудия, им можно поражать практически любые цели — от блиндажей до тяжелой техники противника.

16 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как противотанковые мобильные расчеты Восточного военного округа поддерживают основные подразделения по всей линии фронта. Основное вооружение — 11 высокоточных ракет, которые точечно разбивают хорошо укрепленные долговременные точки противника и бронетехнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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