SpaceХ сообщила о переносе запуска космического корабля Starship на 18 ноября

Американская компания SpaceX перенесла запуск своего космического корабля Starship на субботу, 18 ноября, по техническим причинам. Об этом компания заявила в своем аккаунте в соцсети Х.

«Нам необходимо заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесен на субботу», — сказано в сообщении.

Изначально запуск должен был произойти с площадки космодрома Бока-Чика в Техасе утром 17 ноября.

20 апреля состоялся запуск сверхмощной ракеты Starship, через несколько минут после старта ракета разрушилась. В этот же день Макс анонсировал повторный запуск корабля, а 6 сентября он заявлял о готовности Starship к полету в космос и ожидании одобрения летной лицензии Федерального управления гражданской авиации США.

8 сентября федеральное управление гражданской авиации США 8 сентября приняло решение не выдавать предпринимателю и инженеру Илону Маску разрешение на запуск космического корабля Starship, пока не будут устранены последствия неудачного старта в апреле.