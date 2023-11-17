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В Софии из-за устроенных футбольными фанатами беспорядков пострадали более 10 человек

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Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
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По меньшей мере 14 человек пострадали в ходе акции протеста против руководства Болгарского футбольного союза (БФС), которую развернули болельщики перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в четверг, 16 ноября.

Болгарский портал 5minuti сообщил об этом со ссылкой на Катю Сунгарскую из службы скорой помощи Софии.

«Мы отправляем их в разные столичные больницы», — сказала она.

По ее словам, из подтвержденных 14 пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

Акция протеста с требованием отставки руководства Болгарского футбольного союза состоялась в тот момент, когда национальные сборные Болгарии и Венгрии встречались на стадионе имени Василия Левски в матче, проходившем без зрителей.

Акция протеста началась в 17:00, за некоторое время до начала матча, а после 18:20 ситуация накалилась, когда некоторые люди в масках забросали полицию обломками брусчатки, сигнальными ракетами и файерами. Полиция в ответ применила водометы и перцовые баллончики, сообщил портал Sofiaglobe.

По неподтвержденным сообщениям, в столкновениях пострадали по меньшей мере двое полицейских. К месту столкновений были направлены пожарные машины и кареты скорой помощи. Некоторые из протестующих были взяты под стражу полицией.

При этом сборная Болгарии сыграла вничью с Венгрией. Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 завершился со счетом 2:2, добавил «Спорт Экспресс». Футболисты покинули поле, а сотрудники правопорядка вывели с трибун более половины болельщиков.

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11 ноября болельщики футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии.

29 октября матч между «Марселем» и «Лионом» в 10-м туре чемпионата Франции по футболу отменили из-за начавшихся перед игрой беспорядков с участием фанатов. Болельщики «Марселя» набросились на автобус с футболистами «Лиона» и забросали его камнями.

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