ФСБ задержала предлагавшего комиссовать военных жителя Донецка

Житель Донецка задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) в пятницу, 17 ноября.

«Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы, и похитил более миллиона рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

СУ СК России по ДНР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Ранее, 4 октября, сообщалось, что житель Москвы обокрал троих людей, выдавая себя за мобилизованного. Он занимался мошенничеством через интернет-портал, выставляя там объявление о поиске сиделки для больной матери, в то время как он сам якобы попал под частичную мобилизацию. Мужчина был объявлен в розыск.