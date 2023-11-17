МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников

МВД РФ объявило в розыск бывших и. о. главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и и. о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, которые заняли эти посты после госпереворота в стране. Это следует из базы данных розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке Пашинского. Тот же самый текст приведен и на карточке Дещицы.

Однако точная статья, по которой ведется розыск, не уточняется.

Ранее, 3 ноября, Пашинскому и Дещице следственным комитетом (СК) РФ были предъявлены обвинения «в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции» в Донбассе, в результате которой за два года пострадали и погибли почти 1,4 тыс. человек.

Ранее, в июле, Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре. В 2016, 2019 и 2020 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранено более 100 человек, уточнило ведомство.

В феврале 2021 года экс-президент Украины Виктор Янукович назвал «лидеров майдана» виновными в возвращении полуострова Крым в состав России, а также в начале военных действий в Донбассе. Бывший президент подчеркнул, что многие украинцы были не согласны с государственным переворотом и остаются чужими в своей стране. Он отметил, что экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший украинский лидер Петр Порошенко и другие сделали всё, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине.