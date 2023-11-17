Реклама
Прямой эфир
Мир
В Пентагоне призвали сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Общество
Досрочная пенсия безработным вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –4 градусов в Москве 17 ноября
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян
Мир
Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически
Мир
Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Сюжет:

МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД РФ объявило в розыск бывших и. о. главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и и. о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, которые заняли эти посты после госпереворота в стране. Это следует из базы данных розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке Пашинского. Тот же самый текст приведен и на карточке Дещицы.

Однако точная статья, по которой ведется розыск, не уточняется.

Лица войны: кто начал войну и совершал преступления в Донбассе
С именами каких политиков связаны украинские нацисты и так называемая АТО

Ранее, 3 ноября, Пашинскому и Дещице следственным комитетом (СК) РФ были предъявлены обвинения «в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции» в Донбассе, в результате которой за два года пострадали и погибли почти 1,4 тыс. человек.

Ранее, в июле, Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре. В 2016, 2019 и 2020 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранено более 100 человек, уточнило ведомство.

В феврале 2021 года экс-президент Украины Виктор Янукович назвал «лидеров майдана» виновными в возвращении полуострова Крым в состав России, а также в начале военных действий в Донбассе. Бывший президент подчеркнул, что многие украинцы были не согласны с государственным переворотом и остаются чужими в своей стране. Он отметил, что экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший украинский лидер Петр Порошенко и другие сделали всё, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023