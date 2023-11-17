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Внук Шарля де Голля оценил богатство российской культуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля, в своем интервью «Известиям» в пятницу, 17 ноября, отметил богатство российской культуры и ее способность построить новый мир.

«Вы лидируете в новом мире, вы лидируете в этом наравне с Китаем и Индией, наравне с африканскими странами, с арабской культурой и со странами Юга. Я имею ввиду, что вы открыты для других людей, для других культур», — высказался де Голль.

По его мнению, россиянам свойственно стратегическое мышление, что открывает перед ними широкие возможности. Он также отметил множество талантливых людей, творивших в России: писателей, художников, философов и других.

«Я думаю, что ваша культура очень богатая, она — эталон для мира. <…> Получается, я думаю, что вы строите уже новый мир», — резюмировал де Голль.

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Ранее, 4 октября, президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, в особенности в тех государствах, откуда на российскую территорию мигрируют люди.

Перед этим, 31 января, президент Венгрии Каталин Новак назвала Россию страной с «исторически определенной ролью» и оценила богатство российской культуры.

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