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AFP сообщило о расследовании Швейцарией передачи ее оружия Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Власти Швейцарии проведут расследование после появившейся в СМИ информации о передаче швейцарских боеприпасов Украине. Об этом сообщило информагентство AFP в четверг, 16 ноября, его цитирует издание Pledge Times.

Министерство экономики Швейцарии приняло решение заняться расследованием, когда в Сети появились новости о якобы передаче Киеву боеприпасов швейцарского производства через компанию в Польше.

В вопросе конфликта на Украине Швейцария занимает позицию нейтралитета, а потому выпустила запрет на передачу своего вооружения в третьи страны без согласия правительства.

«По этому делу ведется расследование... Никаких комментариев, пока оно продолжается», — приводит издание текст заявления министерства.

Между тем, на частные организации, по данным агентства, правило о запрете экспорта не распространялось. Поэтому польская компания, предположительно переправившая на Украину боеприпасы, назвала сложившуюся ситуацию не вызывающей никакой тревожности. Помимо этого, организация ищет возможности для привлечения к суду журналиста из США, который опубликовал в прессе информацию о поставках.

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Ранее, 27 сентября, национальный совет Швейцарии принял решение отклонить инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину. Парламентарии, проголосовавшие против, считают, что реэкспорт оружия на Украину нарушил бы нейтралитет государства.

Перед этим, 7 июня, верхняя палата парламента Швейцарии одобрила реэкспорт оружия на Украину. Отмечалось, что депутаты нижней палаты отклонили 2 июня данную законодательную инициативу и им предстояло рассмотреть ее снова.

В мае комитет парламента рекомендовал смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

1 мая постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что подобные действия невозможны без нарушения закона.

Еще в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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