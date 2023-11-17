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В Пентагоне призвали сохранить возможность прямой связи с Шойгу

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Фото: Global Look Press/dpa/Ron Sachs
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Сохранение прямой связи с министром обороны России Сергеем Шойгу играет крайне важную роль в разрешении кризисных ситуаций. Об этом 16 ноября сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе общения с журналистами в столице Индонезии Джакарте.

«Важно держать эти каналы открытыми. Даже в разгар всего того, что происходило в отношении России и Украины, у меня была возможность снять трубку и переговорить с министром обороны России. И я думаю, что это критически значимая возможность, которую нам надо сохранить для управления кризисом», ― гласит стенограмма Остина, опубликованная на сайте американского министерства обороны.

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При этом 16 ноября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что сейчас российско-американские отношения находятся на самой низкой точке за всю историю. Ранее в четверг в МИД РФ заявили, что отношения между Москвой и Вашингтоном по вине США рискуют быть разорванными в любой момент, так как Вашингтон демонстрирует бесперспективную и абсурдную нацеленность на «смену режима» и организацию внутрироссийской смуты.

Ранее, 23 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с американским лидером Джо Байденом в теме необходимости нового миропорядка, который должен быть свободным от попыток навязывать другим странам свою волю. Тогда представитель Кремля отметил, что новый миропорядок должен быть основан «на одном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга».

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