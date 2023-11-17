Эксперты спрогнозировали массовый мор рыбы из-за обмеления Волги

Обмеление Волги грозит серьезными экологическими последствиями, в частности снижением количества в ней рыбы, в том числе промысловых пород, рассказали «Известиям» эксперты. Из-за снижения уровня воды в Волге, водоемы в ближайшую зиму могут сильно промерзнуть, что скажется на предстоящем нересте, опасается руководитель саратовского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Богачев.

«Мы можем получить достаточно серьезный мор рыбы. Понятно, что он совпадет с периодами нереста. Уже сейчас можно говорить, что нерест весной будет неэффективным», — считает он.



В период маловодья погибает до 80% икры, то есть, количество рыбы снижается, подтвердила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. При этом промысловые запасы рыбы, по ее словам, складываются из нескольких поколений. И если со снижением численности отлов не уменьшится, возникнет существенный ущерб.



«Дальше последствия прослеживаются по всей пищевой цепи: страдают все питающиеся рыбой животные, это вопрос выживания и для ряда птиц», — пояснила она.



Качество воды влияет не только на экосистему, но и на граждан, в большей степени на города, водозабор которых аффилирован с Волгой, обратила внимание Тельнова. Если износ гидротехнических сооружений приведет к аварии эксперт прогнозирует экологическую катастрофу.



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