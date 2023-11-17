Реклама
Прямой эфир
Мир
В Пентагоне призвали сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Общество
Досрочная пенсия безработным вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –4 градусов в Москве 17 ноября
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян
Мир
Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически
Мир
Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве

Эксперты спрогнозировали массовый мор рыбы из-за обмеления Волги

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обмеление Волги грозит серьезными экологическими последствиями, в частности снижением количества в ней рыбы, в том числе промысловых пород, рассказали «Известиям» эксперты. Из-за снижения уровня воды в Волге, водоемы в ближайшую зиму могут сильно промерзнуть, что скажется на предстоящем нересте, опасается руководитель саратовского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Богачев.

Ход воды: из-за аномальной жары в регионах России пересыхают реки
Как погодные аномалии повлияют на урожай, сколько еще продлится жара и в каких субъектах

«Мы можем получить достаточно серьезный мор рыбы. Понятно, что он совпадет с периодами нереста. Уже сейчас можно говорить, что нерест весной будет неэффективным», — считает он.

В период маловодья погибает до 80% икры, то есть, количество рыбы снижается, подтвердила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. При этом промысловые запасы рыбы, по ее словам, складываются из нескольких поколений. И если со снижением численности отлов не уменьшится, возникнет существенный ущерб.

«Дальше последствия прослеживаются по всей пищевой цепи: страдают все питающиеся рыбой животные, это вопрос выживания и для ряда птиц», — пояснила она.

Качество воды влияет не только на экосистему, но и на граждан, в большей степени на города, водозабор которых аффилирован с Волгой, обратила внимание Тельнова. Если износ гидротехнических сооружений приведет к аварии эксперт прогнозирует экологическую катастрофу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дна видимость: как решить проблему обмеления Волги

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023