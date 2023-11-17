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Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

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Фото: РИА Новости
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При расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском были допущены нарушения, негативно повлиявшие на его качество. Именно поэтому оно было возобновлено.

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Это следует из письма руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства Вячеслава Федорова, чья комиссия отвечала за расследование. «Известия» ознакомились с документом, подлинность которого подтвердил источник в ведомстве.

«Расследование проведено с нарушением принципа многофакторности, предусматривающего выявление отклонений от нормального функционирования авиационно-транспортной системы и оценку влияния этих отклонений на исход полета воздушного судна в соответствии с требованиями правил расследования авиапроисшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ», — написал глава Росавиации.

Он потребовал устранить допущенные нарушения и доработать отчет, включив в состав новой комиссии по расследованию троих человек из руководства Росавиации. Кроме того, Дмитрий Ядров попросил Федорова принять меры, чтобы исключить в будущем некачественную подготовку материалов расследования авиаинцидентов.

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