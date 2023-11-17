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В сауне в Великом Новгороде погиб трехлетний ребенок

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Фото: Управление СК РФ по Новгородской области
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Тело трехлетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в бассейне одной из саун Великого Новгорода. Об этом 16 ноября сообщает Telegram-канал следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Новгородской области.

Согласно предварительной информации, погибший мальчик отдыхал в сауне вместе с родителями.

Сейчас на месте происшествия находится сотрудник СК, проводится осмотр, уточняются детали инцидента.

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Ранее, 6 октября, пятилетний мальчик утонул во время занятий в бассейне в физкультурно-оздоровительном комплексе под Нижним Новгородом. После того, как ребенка обнаружили и вытащили из воды, спасти его не удалось, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь.

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