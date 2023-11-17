Минэкономразвития зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов, сообщил «Известиям» замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, обращения поступили от граждан Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. Инвесторы готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей.

Ведомство рассмотрело большинство заявлений и направило положительные заключения в МВД, добавил Дмитрий Вольвач. Процедура оформления занимает около четырех месяцев.

По мере накопления положительного опыта интерес к программе будет расти, уверен первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин. Для России это возможность получить не только инвестиции, но также высококвалифицированные кадры, отметил он.

В процессе восстановления экономики России и ухудшения условий в Европе инвесторы будут всё больше стремиться оформить резидентство РФ для сокращения своей налоговой нагрузки, полагает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

Минэк планирует выходить с инициативами о совершенствовании программы по мере поступления предложений от бизнеса, отметил Дмитрий Вольвач.

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Видное жительство: иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ