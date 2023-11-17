Госдеп сообщил о кооперации США с КНР для обсуждения антироссийских санкций

США вступили в кооперацию с КНР, чтобы решить судьбу антироссийских санкций. Об этом на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

Отмечалось, что коснется обсуждение и введения потолка на энергоресурсы из РФ, в частности на нефть.

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил Пайатт, его слова цитирует «РИА Новости».

Так он ответил на вопрос о роли США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая связана с западными санкциями против российского энергетического сектора.

Эксперты неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран Запада. Так, 3 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери стран Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывались спад ВВП в государствах и другие потери.

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий» 3 октября, введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. Он напомнил о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа. Кроме того, Новак отметил, что на сегодняшний день цены на нефть марки Brent выросли, а дисконт снизился, и российская продукция реализуется по рыночным ценам выше потолка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.