Реклама
Прямой эфир
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян
Мир
Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически
Мир
Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Общество
Рособрнадзор к 2026 году переведет все системы ЕГЭ на российские
Общество
На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов
Происшествия
Замглавы МЧС вылетел на место обрушения дома в Астрахани
Сюжет:

Госдеп сообщил о кооперации США с КНР для обсуждения антироссийских санкций

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США вступили в кооперацию с КНР, чтобы решить судьбу антироссийских санкций. Об этом на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

Отмечалось, что коснется обсуждение и введения потолка на энергоресурсы из РФ, в частности на нефть.

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил Пайатт, его слова цитирует «РИА Новости».

Так он ответил на вопрос о роли США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая связана с западными санкциями против российского энергетического сектора.

Идите лесом: Еврокомиссия расширила перечень критериев обхода антироссийских санкций
Насколько новая мера угрожает экономике РФ

Эксперты неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран Запада. Так, 3 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери стран Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывались спад ВВП в государствах и другие потери.

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий» 3 октября, введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. Он напомнил о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа. Кроме того, Новак отметил, что на сегодняшний день цены на нефть марки Brent выросли, а дисконт снизился, и российская продукция реализуется по рыночным ценам выше потолка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023