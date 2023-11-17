Названа возможная причина частичного обрушения дома в Астрахани

Пятиэтажный жилой дом в Астрахани обрушился в результате повреждения несущих конструкций в одной из квартир. Об этом 16 ноября сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Астраханской области в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно предварительным данным, заявили правоохранители, два из четырех подъездов жилого дома обвалились при проведении в одной из квартир строительно-ремонтных работ, во время которых были повреждены несущие конструкции здания.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение имущества по неосторожности»). После разбора завалов следователи приступят к осмотру места происшествия.

Кроме того, представители СК сообщили, что на место происшествия выехал руководитель областного следственного управления СК России генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.