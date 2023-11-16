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Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bashar Taleb apaimages
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США выступают против нанесения Израилем ударов по больницам в секторе Газа. Об этом 16 ноября заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы обеспокоены этим и не хотим, чтобы наносились авиаудары по больницам. Мы хотим, чтобы больницы были защищены», — сказал он в ходе брифинга.

Миллер также отметил, что США глубоко обеспокоены тем, что пострадал медицинский персонал в результате атаки на полевой госпиталь в Газе.

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Ранее в этот день газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник сообщила, что Израилю до сих пор не удалось обнаружить неоспоримых доказательств военной активности палестинского радикального движения ХАМАС в стенах крупного госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Это привело к тому, что «западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боях».

Ранее, 15 ноября, Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение израильской армии на больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа и заявил, что США дали Израилю «зеленый свет» для этой атаки.

О взрывах в «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии стало известно 15 ноября. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила за несколько часов до этого, что проводит «целенаправленную» операцию в медцентре «Аш-Шифа», стремясь не навредить гражданскому населению.

Впоследствии появилась информация о возможной приостановке проведения операции в секторе Газа после того, как ЦАХАЛ возьмет контроль над медицинским центром «Аш-Шифа». Сообщалось, что ЦАХАЛ может взять перерыв для обработки данных разведки и укрепления линий снабжения через сектор Газа, чтобы впоследствии сконцентрировать силы на востоке и центре анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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