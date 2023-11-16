Из Пулково вновь запустили прямые рейсы в Ханты-Мансийск
Из Пулково возобновили прямые рейсы в аэропорт Ханты-Мансийска, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта в четверг, 16 ноября.
Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» по программе субсидирования региональных перевозок. Самолеты будут летать дважды в неделю: в пятницу и в воскресенье.
По информации телеканала «78», ближайшие рейсы состоятся 24 и 26 ноября с вылетом в 17:10 и прилетом 22:10. С 1 декабря самолеты будут вылетать в 09:10 в пятницу и в 19:00 в воскресенье.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Курумоч в Самаре с середины ноября откроются регулярные рейсы в Минск. Предполагается, что направление будет востребовано не только у бизнес-делегаций, но и у туристов.