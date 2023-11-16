Замглавы Буйнакска лишился кисти руки при взрыве светошумовой гранаты

Замглавы администрации Буйнакска в Республике Дагестан Гамзат Османов лишился кисти руки в результате взрыва светошумовой гранаты, сейчас он помещен в больницу. Об этом «Известиям» в четверг, 16 ноября, сообщил источник.

«Он был у себя дома, взял в руки светошумовую гранату, и та взорвалась. Взрыв произошел в подвале. Что стало причиной детонации, неизвестно», — рассказал источник.

Инцидент подтвердили и в местной администрации. Уточняется, что Османов получил травму, когда находился в помещении цокольного этажа дома.

«Отделом внутренних дел города Буйнакска собран материал, обстоятельства произошедшего выясняются», — сказали в администрации.

Также в ведомстве дополнили, что Османов с 15 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без сохранения денежного содержания.

Ранее, 1 сентября, граната взорвалась в руках у мужчины в квартире на улице Мещерякова в Москве. Пострадавшего госпитализировали с травмой руки.