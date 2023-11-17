Заммэра Москвы Сергунина рассказала о развитии «Карты инновационных решений»

На столичной «Карте инновационных решений» представлено более 6 тыс. готовых технологических продуктов. С помощью этой платформы крупный бизнес и городские структуры могут подобрать проекты и услуги под определенные задачи и связаться с разработчиками, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Свои разработки на онлайн-платформе разместили около 4 тыс. предпринимателей. Каталог объединяет идеи по 18 направлениям. Среди них — «Промышленность», «Креативные индустрии», «Туризм и отдых» и другие сферы. С начала года база пополнилась тысячей новых предложений», — рассказала Сергунина.

Каждое направление включает тематические подкатегории, например, в разделе «Цифровизация бизнеса» собраны решения для автоматизации деловых процессов и управления документами, инструменты для обработки данных и создания собственного ПО. В категории «Торговля и реклама» представлены сервисы для автоматизации работы службы поддержки, проведения маркетинговых кампаний, сбора и анализа отзывов.

На платформе есть фильтры для поиска подходящей идеи: можно указать желаемое место регистрации компании-разработчика, а также выбрать технологии, которые должны использоваться в продукте (например, искусственный интеллект или 3D-печать).

Кроме того, на площадке работает сервис «Городские запросы», где столичные департаменты и подведомственные организации оставляют заявки, а предприниматели откликаются на них. Только в 2023 году благодаря этому разделу в Москве внедрили порядка 60 инноваций, подчеркнула Сергунина.