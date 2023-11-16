Неизвестный поджог дом в Тосненском районе Ленобласти
Неизвестный мужчина в ночь на четверг, 16 ноября, проник на частную территорию в Тосненском районе Ленобласти и поджег дом. Об этом сообщает телеканал «78».
Инцидент произошел в СНТ Черная Грива, в доме № 99 на 2-й линии. Огонь повредил дом и припаркованный на участке автомобиль.
Хозяин участка с записью с камеры видеонаблюдения и отправился в полицейский участок. Он потребовал найти злоумышленника, аргументируя это тем, что на записи все отчетливо видно. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в ноябре сообщалось, что в Омской области раскрыли поджог 80 рулонов сена. В совершении преступления подозревают 35-летнего ранее судимого местного жителя.