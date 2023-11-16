Новогоднюю ель начали устанавливать в центре Орла

Новую новогоднюю ель начали устанавливать на центральной площади Орла. Она выше своей предшественницы на 4 м — ее высота от основания до макушки составляет 22 метра, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Всего в городе установят семь искусственных новогодних елей. Они, в частности, будут находится на площадях Мира и Маршала Жукова, улице Брестской и на территории КДЦ «Металлург».

Также на центральной площади уже начали возводить 21 домик-шале для праздничной ярмарки. Все они будут украшены лапником, гирляндами и другими элементами новогоднего декора. Традиционная новогодняя ярмарка начнет свою работу 22 декабря, отмечает InfoOrel.ru.

После завершения монтажа елки и домиков, на площади Ленина оборудуют каток. Украсят город и праздничными световыми конструкциями и арт-объектами. Так, на площадке перед Трилистником раскинет светящиеся крылья большой орел, а в других локациях города разместят чернильницу с пером, книги, световые арки и консоли.

Еще одну конструкцию в виде светящегося трамвая смонтируют около ТЦ «Малиновая вода». Она посвящена орловскому трамваю, который в 2023 году отметил юбилей, а несколько десятков лет назад курсировал по улице Ленина.