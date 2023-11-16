Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Общество
Рособрнадзор к 2026 году переведет все системы ЕГЭ на российские
Общество
На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов
Происшествия
Замглавы МЧС вылетел на место обрушения дома в Астрахани
Общество
В Госдуме поддержали инициативу о возвращении в школы уроков труда
Мир
Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Польские власти и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной
Армия
Авиация ВКС совершила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Происшествия
Один человек погиб при обрушении части жилого дома в Астрахани
Происшествия
Власти заявили, что причиной обрушения дома в Астрахани стал не взрыв газа
Сюжет:

WP сообщила об отсутствии доказательств военной активности ХАМАС в «Аш-Шифа»

WP: Израиль не нашел неоспоримых доказательств военной активности ХАМАС в «Аш-Шифа»
0
Фото: REUTERS/Ahmed El Mokhallalati
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израилю до сих пор не удалось обнаружить неоспоримых доказательств военной активности палестинского радикального движения ХАМАС в стенах крупного госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом 16 ноября сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в европейском дипломатическом ведомстве.

По словам собеседника издания, целью штурма больницы был поиск «неоспоримых доказательств существенной военной активности» в «Аш-Шифа», однако достигнуть ее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не смогла.

«Но отсутствие к настоящему моменту прямых доказательств уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боях», ― приводит WP слова европейского дипломата.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ранее, 15 ноября, Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение израильской армии на больницу «Аш Шифа» в секторе Газа и заявил, что США дали Израилю «зеленый свет» для этой атаки.

За день до этого стало известно о взрывах в «Аш Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Впоследствии появилась информация о возможной приостановке проведения операции в секторе Газа после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возьмет контроль над медицинским центром «Аш-Шифа». Сообщалось, что ЦАХАЛ может взять перерыв для обработки данных разведки и укрепления линий снабжения через сектор Газа, чтобы впоследствии сконцентрировать силы на востоке и центре анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023