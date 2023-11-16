WP сообщила об отсутствии доказательств военной активности ХАМАС в «Аш-Шифа»

Израилю до сих пор не удалось обнаружить неоспоримых доказательств военной активности палестинского радикального движения ХАМАС в стенах крупного госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом 16 ноября сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в европейском дипломатическом ведомстве.

По словам собеседника издания, целью штурма больницы был поиск «неоспоримых доказательств существенной военной активности» в «Аш-Шифа», однако достигнуть ее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не смогла.

«Но отсутствие к настоящему моменту прямых доказательств уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боях», ― приводит WP слова европейского дипломата.

Ранее, 15 ноября, Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение израильской армии на больницу «Аш Шифа» в секторе Газа и заявил, что США дали Израилю «зеленый свет» для этой атаки.

За день до этого стало известно о взрывах в «Аш Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Впоследствии появилась информация о возможной приостановке проведения операции в секторе Газа после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возьмет контроль над медицинским центром «Аш-Шифа». Сообщалось, что ЦАХАЛ может взять перерыв для обработки данных разведки и укрепления линий снабжения через сектор Газа, чтобы впоследствии сконцентрировать силы на востоке и центре анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.