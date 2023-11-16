Губернатор: дом в Астрахани обрушился через 30 минут после сообщения о трещине
Пятиэтажный жилой дом в Астрахани частично обрушился через 30 минут после того, как поступило сообщение о трещине в стене здания. Такую информацию сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале в четверг, 16 ноября.
«Сегодня в 17:57 в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место сразу прибыла группа ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательный центр Астрахани, начали проводить эвакуацию жителей», — рассказал он.
Дом находится по адресу Вокзальная площадь, 1а. В 18:27 его часть обрушилась. Повреждены оказались третий и четвертый подъезды.
Губернатор также сообщил, что 213 человек были эвакуированы, среди них 37 детей.
По предварительной информации, при обрушении погибла женщина 1939 года рождения, находившаяся в квартире №77. Кроме того, несколько человек числятся пропавшими без вести.
На помощь жителям и борьбу с последствиями обрушения направлены 176 человек и 39 единиц техники.
«В трех школах города (32,36,4) открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим», — сообщил Бабушкин.