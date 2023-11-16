Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Более 4 тыс. человек перешли на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» с начала эскалации военного конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил египетский министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар.
«Египетские власти приняли [на своей территории] более 4 тыс. человек, пересекших границу через КПП «Рафах» из сектора Газа», — передает его слова ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Ранее, 14 ноября, президенты Египта Абдел Фаттах ас-Сиси и России Владимир Путин обсудили по телефону последнее развитие событий в секторе Газа В частности, доставку гуманитарной помощи в Газу и эвакуацию из анклава иностранцев.
1 ноября на границе сектора Газа с Египтом утром 1 ноября открылся для эвакуации КПП «Рафах», его пересекли первые иностранцы. В частности, сообщалось о длинных очередях машин скорой помощи на пограничном переходе, а также о нескольких людях в инвалидных колясках.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.