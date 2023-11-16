Собака президента Молдавии Санду укусила главу Австрии Ван дер Беллена

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу Австрии Александера Ван дер Беллена за руку по окончании встречи лидеров двух стран в Кишиневе. Об этом 16 ноября сообщил телеканал TVR Moldova.

В репортаже отмечалось, что инцидент произошел, когда главы двух стран прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии.

«Собака Кодруц была взята [Санду] под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался ее погладить, она укусила его за руку», — сообщили журналисты.

Позже на встрече с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу у австрийского лидера заметили пластырь на руке в месте укуса, добавляет «Газета.Ru». Президент Австрии находится в Кишиневе с рабочим визитом.

Ранее, 6 октября, в Сети распространились кадры, на которых президент США Джо Байден пинает свою собаку по кличке Коммандер. На видео хозяин Белого дома корректировал вектор движения питомца легким ударом ноги. Кроме того, агентство Reuters также сообщило, что овчарка американского лидера была «изгнана» с территории Белого дома за нападения на агентов секретной службы США.

До этого, 27 сентября, телеканал CNN со ссылкой на представителя Секретной службы США сообщил, что число агентов спецслужбы, которых покусал пес Байдена на территории Белого дома, достигло 11 человек. Бывший агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал телеканалу, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции главы государства.