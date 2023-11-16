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Собака президента Молдавии Санду укусила главу Австрии Ван дер Беллена

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Фото: TVR Moldova
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Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу Австрии Александера Ван дер Беллена за руку по окончании встречи лидеров двух стран в Кишиневе. Об этом 16 ноября сообщил телеканал TVR Moldova.

В репортаже отмечалось, что инцидент произошел, когда главы двух стран прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии.

«Собака Кодруц была взята [Санду] под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался ее погладить, она укусила его за руку», — сообщили журналисты.

Позже на встрече с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу у австрийского лидера заметили пластырь на руке в месте укуса, добавляет «Газета.Ru». Президент Австрии находится в Кишиневе с рабочим визитом.

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