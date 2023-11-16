Самолет АН-74 начал доставлять продукты в отдаленный район Колымы
Власти Колымы организовали авиадоставку продовольствия в поселок Эвенск, который является самым отдаленным районом Магаданской области. В среду, 15 ноября, самолет АН-74 доставил в населенный пункт партию товаров общим весом 7,5 т, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На борту воздушного судна находилась кисломолочная продукция, куриные яйца, колбасные изделия, а также свежие фрукты и овощи. Как отмечает ИА MagadanMedia, в текущем сезоне это первая авиадоставка продовольствия в Эвенск.
Ежегодно в зимний период на территорию поселка завозилось порядка 35 т продуктов на воздушном судне АН-26 грузоподъемностью до 4,8 т. Выход на маршрут судна АН-74 позволит увеличить количество завозимых товаров с ограниченными сроками реализации.
Правительство региона продолжит компенсировать расходы на доставку продовольствия на территорию Северо-Эвенского городского округа.