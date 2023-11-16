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Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве

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Фото: Telegram/moscowproc
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Две женщины погибли при пожаре в квартире на Стрелецкой улице в Москве. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает прокуратура города в Telegram-канале.

Отмечается, что Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Точная причина будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.

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Ранее, 12 ноября, женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске. Отмечается, что трем пострадавшим удалось спастись, им была оказана медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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