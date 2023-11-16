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В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до полуночи воскресенье, 19 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 16 ноября.

По прогнозу синоптиков, на отдельных участках дорог прогнозируется образование гололедицы. Аналогичное предупреждение действует в Московской области, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 16 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что вторая половина ноября в Москве охарактеризуется колебаниями температуры, однако сильных морозов до конца месяца не предвидится. Уже в пятницу и в выходные, с 17 по 19 ноября, москвичей ждут отрицательные температуры ниже климатической нормы.

15 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд усомнился в том, что ИИ заменит синоптиков, хотя уже сейчас нейросети существенно облегчают их труд. В беседе с НСН специалист отметил, что прогноз погоды — это не что иное, как решение сложной системы уравнений, а корректировка прогнозов с помощью искусственного интеллекта дает очень существенный результат. Он подчеркнул, что в такой работе должно быть не противопоставление, а сочетание, инкорпорирование алгоритмов искусственного интеллекта там, где для этого есть ниша, пишет RT.

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