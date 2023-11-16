Трое обвиняемых в стрельбе на свадьбе в Пушкино арестованы
Полиция арестовала троих обвиняемых в грубом нарушении общественного порядка после стрельбы на свадьбе подмосковном Пушкино. Об этом 16 ноября сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России по городскому округу Пушкино троим мужчинам, совершившим противоправное деяние на территории округа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сообщение о нарушении общественного порядка у одного из домов на Ярославском шоссе поступило в дежурную часть МВД 10 ноября. Прибывшие по адресу полицейские установили, что неизвестные лица произвели несколько выстрелов в воздух из предметов, похожих на оружие. Было задержано 10 человек, участников иницидента.
15 ноября задержанные за стрельбу на свадьбе признали вину и раскаялись в содеянном. ГУ МВД по Московской области предоставило кадрами с признательными показаниями участников. В отношении троих мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Как сообщали СМИ, 10 ноября в Пушкино при выходе из ЗАГСа жениха и невесты гости торжества произвели несколько выстрелов в воздух. Стрельба велась недалеко от жилых домов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах по факту хулиганства в Московской области.