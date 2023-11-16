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Верховный суд вступился за отправившую 1 млн рублей незнакомцу клиентку банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Верховный суд России постановил пересмотреть дело клиентки банка, которая ошибочно перевела постороннему человеку 1 млн рублей. Об этом сказано в соответствующем определении судебной коллегии по гражданским делам.

Согласно материалам дела, жительница Казани взяла кредит на ремонт автомобиля и во время перечисления денег рабочему через банкомат ошиблась в номере телефона получателя. В результате крупная денежная сумма была отправлена мужчине, который в добровольном порядке отказался вернуть средства.

Он объяснил, что о произошедшем узнал в банке, когда пришел для разблокировки другой карты. По словам ответчика, в кредитной организации сообщили о снятии мошенниками практически всех денег.

«Суд первой инстанции, отказывая в иске, сослался на недоказанность внесения денежных средств в банкомат именно истцом. Действительно, выписка по операциям данного банкомата не содержит указания на лицо, осуществлявшее операции по внесению наличных денежных средств», — отмечается в определении.

Верховный суд не поддержал такой довод, так как первая инстанция не дала должной оценки «доказательствам в их совокупности и взаимосвязи». Например, суд не объяснил все банковские операции по счетам истца и ответчика на предмет совпадения дат и сумм трансакций. Верховный суд направил дело на пересмотр, добавляет «Газета.Ru».

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19 июля Верховный суд вступился за россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле фактической цены. Мужчина приобрел через приложение ЦУМа 19 товаров по цене от 19 до 129 рублей. Однако покупки не были доставлены, а магазин попытался вернуть деньги покупателю. После этого житель Волгограда обратился в суд с требованием предоставить купленные вещи. В ЦУМе заявили, что на сайте магазина произошел сбой, который привел к некорректному отображению цен. Из-за этого мужчина заплатил всего 2787 рублей, что в 846 раз ниже фактической стоимости вещей.

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