В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения
С начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, общая площадь введенных в эксплуатацию учреждений составляет 159,2 тыс. кв. м. Это вдвое больше, чем в 2022 году, когда в столице ввели 76 тыс. кв. м, сообщает телеканал «360».
Бочкарев подчеркнул, что такие высокие темпы строительства и реконструкции позволяют жителям Москвы получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, пишет НСН.
Так, в городе появились три детско-взрослые, одна детская и пять взрослых поликлиник. Две пристройки добавили к уже существующим зданиям. Всего эти клиники смогут принимать 5 тыс. человек в смену, отмечает «Москва 24». Все объекты построены в соответствии с новым городским стандартом. Он обеспечивает безбарьерную среду, пространство с разделением потоков пациентов, а также высокий уровень медицинского обслуживания. Объекты также оснастили современным оборудованием для ранней диагностики и профилактики заболеваний, сообщает агентство городских новостей «Москва».
14 ноября заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве нейросети научили выявлять на рентгеновских снимках пациентов лор-заболевания. Результаты обследования становятся известны уже спустя две-три минуты. Теперь медики могут уделить пациентам больше времени.