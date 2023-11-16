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В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения

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С начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь введенных в эксплуатацию учреждений составляет 159,2 тыс. кв. м. Это вдвое больше, чем в 2022 году, когда в столице ввели 76 тыс. кв. м, сообщает телеканал «360».

Бочкарев подчеркнул, что такие высокие темпы строительства и реконструкции позволяют жителям Москвы получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, пишет НСН.

Так, в городе появились три детско-взрослые, одна детская и пять взрослых поликлиник. Две пристройки добавили к уже существующим зданиям. Всего эти клиники смогут принимать 5 тыс. человек в смену, отмечает «Москва 24». Все объекты построены в соответствии с новым городским стандартом. Он обеспечивает безбарьерную среду, пространство с разделением потоков пациентов, а также высокий уровень медицинского обслуживания. Объекты также оснастили современным оборудованием для ранней диагностики и профилактики заболеваний, сообщает агентство городских новостей «Москва».

ИИ в помощь: в Москве нейросети подключили к диагностике пациентов
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14 ноября заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве нейросети научили выявлять на рентгеновских снимках пациентов лор-заболевания. Результаты обследования становятся известны уже спустя две-три минуты. Теперь медики могут уделить пациентам больше времени.

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