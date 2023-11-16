Компания Lux Express приостановила перевозки из Хельсинки в Санкт-Петербург
Эстонская компания Lux Express приостанавливает автобусные перевозки по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург на неопределенный срок. Об этом говорится 16 ноября в сообщении перевозчика.
Отмечается, что данная мера была принята после закрытия Финляндией контрольно-пропускного пункта (КПП), через который проходил путь автобусов.
«В связи с закрытием пограничного перехода «Ваалимаа» в Финляндии с 18 ноября Lux Express приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург на неопределенный срок», — указано в сообщении компании на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в этот день в посольстве России в Хельсинки заявили, что российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на участке границы с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.
Правительство Финляндии сообщило ранее 16 ноября, что в ночь на субботу, 18 ноября, будут закрыты четыре из восьми КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.
До этого, 14 ноября, Рантанен предупредила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, это вызвано тем, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Сирии, Йемена и других стран, не имеющих документов для въезда.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии, указав, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».
Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.