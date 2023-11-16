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На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов

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Фото: скриншот
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На тематической сессии Национального рекламного форума (НФР) в Москве 16 ноября обсудили популярность российских брендов. Участники выступлений сессии «Культурные коды в коммуникации и изменения в восприятии россиян» представили свои доклады на эту тему.

Как отметила модератор сессии, директор департамента по стратегическому планированию ГК «Родная речь» Наталия Иванова, после изменений, произошедших за последние два года, отечественные бренды полным ходом завоевывают внимание в «этой новой реальности».

«Про это явление «сделано в России» мы и поговорим. Как люди воспринимают всё российское, какие эмоции у них всё это вызывает, в каких категориях это проявляется и отличается от региона к региону. То, как относятся к отечественному производству на западе, может кардинально отличаться от отношения на Дальнем Востоке», — открыла сессию Иванова.

О том, как изменилось восприятие брендов россиянами, рассказала руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова. Она отметила, что потребительский рынок обновляется и специалистам было интересно посмотреть, в каких товарных категориях потребители находят новое для себя.

«На первом месте находятся продукты питания — 71%, говорят о том, что люди постоянно что-то пробуют. Очень много местных, локальных брендов, есть из чего повыбирать, и результаты исследования подтверждают это», — подчеркнула она во время своего выступления на форуме.

«Момент, когда российские компании могут раскрыть свой потенциал, уже наступил»
Первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов — о том, как идет процесс импортозамещения, как трансформировать консервативные отрасли и почему российские решения готовы к экспорту.

В этот же день на форуме состоялась стратегическая сессия «Роли и задачи контента и креатива в настоящее время». Ее участники поговорили о ролях и задачах контента и креатива на международном и российском рынках. В первой части мероприятия также выступили эксперты из Казахстана, Армении, Аргентины, Сербии, Белоруссии и Индии.

Генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов 13 ноября также заявил, что российское ПО в рамках тендерных закупок обошло по продажам Windows. В тендерных закупках для школ и вузов лидером по объемам закупок за три квартала 2023 года стало отечественное ПО Astra Linux, которое обошло Windows на 43% в денежном выражении: если по Windows было проведено тендеров на 8,8 млн рублей, то по Astra Linux — на 12,6 млн рублей.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме «Россия» 5 ноября сообщил, что обеспечивающие импортозамещение сектора экономики ежемесячно растут на 5–7%. В частности, это касается производства оборудования, прежде всего в машиностроении, и производства товаров временного пользования для населения.

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