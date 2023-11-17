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Памяти Андрея Ивахнова

Ушел из жизни легендарный журналист «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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С Андреем Ивахновым мы были знакомы со студенческих лет, и у нас схожие деловые судьбы — оба окончили Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. Он на год позже, в 1961-м. Но его распределили куда как интересней, чем меня, — на строительство объектов атомной промышленности и космодрома Байконур. Меня же весьма прозаично — в «Гидроспецфундаментстрой». Однако оба мы начали писать в институтской газете «За строительные кадры», которой руководил известный впоследствии московский журналист Александр Левиков. И оба поняли, что нас на самом деле манит журналиcтика, и мы начали сотрудничать в отделе науки и техники «Комсомолки», которым заведовал замечательный журналист М.В. Хвастунов. Я начал журналистскую карьеру в ТАСС, а Андрей — в «Пионерской правде».

Опять судьба свела нас в отделе науки и техники аджубеевских «Известий». Андрей проработал в этом отделе с 1972 по 1988 год, я же вскоре перешел в международный. А вот в извеcтинском доме на Б. Черкизовской мы получили квартиры на одном этаже, дверь в дверь и дружески соседствовали.

До «Известий» Андрей сотрудничал с газетами «Советская Россия» и «Вечерний клуб», журналами «Техника и наука», «Моя Москва». С 2004-го он работал в газете «Гудок». Был награжден медалью «50 лет атомной энергетике России», почетными знаками имени Циолковского, Королева, Гагарина.

Для меня он был человеком очень скромным и честным, с тонким чувством юмора, весьма скрупулезным в работе и ответственным во всем.

Первый раз за всю долгую жизнь в журналистике написал некролог и забыл про первую главную фразу:

14 ноября не стало Андрея Ивахнова, он ушел на 85-м году своей жизни.

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