Кому и зачем сдавать нормативы ГТО в 2023 году — подробная инструкция

В течение долгого времени в России остается популярным физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), который направлен на привлечение граждан к спорту и оздоровлению. Полученный значок ГТО может оказаться не только личным трофеем, но и поспособствовать при поступлении в университет, что определенно является важным для выпускников в этом году. «Известия» расскажут, как получить значок отличия в 2023 году и какие преимущества он предоставляет.

Что такое ГТО — суть

Программа «Готов к труду и обороне» появилась в 1931 году и в самом начале имела лишь одну ступень для трех возрастных групп. Сейчас же комплекс ГТО состоит из 11 ступеней, каждая из которых соотносится с определенной возрастной категорией.

Раньше кроме физических упражнений необходимо было сдать и теоретическую часть, содержащую в себе основные вопросы по физкультуре, санитарии и другим схожим направлениям. Теперь этот этап опустили.

В Советском Союзе было всего лишь два вида значков для победителей в спорте: серебряный и золотой. Но программа постепенно дорабатывалась и обновлялась, и в наши дни к ним добавилась еще и бронзовая награда.

Кто может получить значок ГТО

Несмотря на то, что сдача нормативов наиболее популярна в школьные годы, получить значок ГТО может любой гражданин РФ в возрасте от шести лет и старше, относящиеся к основной группе здоровья.

Как получить значок ГТО — условия

Перед прохождением нормативов необходимо пройти медицинский осмотр. Справка и заключение врача являются обязательным условием для допуска к испытаниям.

Также нужно пройти регистрацию на официальном сайте и подать заявку на прохождение спортивной программы. В школах на этапе прохождения бюрократических процедур обычно помогают учителя физкультуры, что сильно облегчает задачу для учащихся.

Сами нормативы сдаются в специализированных учреждениях, адреса и даты которых будут представлены на официальном сайте. Учителя физкультуры планируют совместный с учениками выезд на пункт сдачи физических нормативов.

Обычно время проведения ГТО разделяют на два квартала: первый — с 1 января до 31 марта, второй — с 1 апреля до 30 июня. Важно учитывать, что количество спортивных испытаний в день ограничено и пройти весь комплекс в один день не получится, так же как и пересдать полученный результат в короткий срок.

Что дает значок ГТО школьникам

Отлично сданные нормативы могут помочь поступающим, добавив в их арсенал дополнительные баллы. Каждый университет или колледж сам определяет, какое количество баллов назначат абитуриенту за его спортивные заслуги. В некоторых учебных учреждениях доступна и повышенная стипендия обладателям золотого значка ГТО.

Как правило, за золотой значок начисляется до 10 дополнительных баллов, за серебряный — до восьми, и за бронзовый — до шести баллов.

Будущим выпускникам стоит вовремя сдать нормативы, чтобы успеть подать документы в учреждение уже имея в багаже награды, поэтому рекомендуется пройти программу именно в I квартале.

С правильной физической подготовкой получение значка отличия становится доступной возможностью, а сдача нормативов поможет не только оценить собственные силы и выносливость, но и поможет при поступлении. Также дополнительные баллы абитуриентам добавляют и другие факторы — призерство в олимпиадах, золотая и серебряная медали, индивидуальные достижения. С полным списком и условиями можно ознакомиться в специальном материале «Известий».