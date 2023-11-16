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Замглавы МЧС вылетел на место обрушения дома в Астрахани

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский вылетел на место обрушения многоквартирного дома в Астрахани. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе МЧС Астраханской области.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова на место обрушения дома в Астрахани вылетел заместитель министра Анатолий Супруновский», — пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Об обрушении части дома на Вокзальной площади сообщил ранее 16 ноября глава региона Игорь Бабушкин. Он рассказал, что для жителей обрушившегося дома организовали пункты временного размещения в трех школах. Для решения всех вопросов в связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб.

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В МЧС России по Астраханской области рассказали, что в этот день очевидец сообщил о появлении трещины на стене указанного дома. Вскоре после этого обрушились третий и четвертый подъезды. Ведомство объявило о проведении эвакуации жильцов.

О трещине на стене «Известиям» также сообщил очевидец. Он рассказал, что, находясь дома, услышал треск, после чего зашел в комнату и обнаружил там трещину, которая ползла по стене. Затем он позвонил в службу «112», вышел на улицу, а через 10 минут часть дома обрушилась.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома.

В результате происшествия погиб один человек. Несколько также числятся пропавшими без вести, сообщил Бабушкин. По его словам, из здания было эвакуировано 213 человек, из них 37 детей.

Как заявил вице-губернатор региона Олег Князев, в частично обрушившемся доме не было взрыва газа. По предварительным данным, случилось обрушение конструктива здания, сказал он. При этом он отметил, что причины произошедшего установят, когда работы по разбору обрушившейся части дома будут завершены.

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