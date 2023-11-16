Очевидец рассказал об обрушении дома в Астрахани

Антон Немошкалов — житель пятиэтажного дома в Астрахани, часть которого обрушилась вечером в четверг, 16 ноября, рассказал «Известиям», что видел трещину перед ЧП.

«Я услышал дома звук какой-то нехарактерный, треск, не понял, что это такое. Заглядываю в комнату и вижу — трещина идет, звук увеличивается, я позвонил в службу «112» собрался и вышел на улицу, минут через 10 прямо у меня на глазах все рухнуло», — сообщил он.

О ЧП стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел на площади Вокзальной. Обрушились два подъезда. По данным главного управления МЧС по Астраханской области, ранее тем же днем очевидец сообщил о появлении огромной трещины на стене пятиэтажного дома.

В результате инцидента один человек погиб. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести. На 19:00 из здания были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. В школах № 4, № 32 и № 36 открыты пункты временного размещения.

По факту инцидента прокуратура Астраханской области организовала проверку. По предварительным данным, службы опровергли версию взрыва, они считают, что произошло обрушение конструкции здания.