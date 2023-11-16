Эксперт рассказал о перспективах выхода российских компаний на фондовый рынок

В настоящее время сложились благоприятные условия для выхода российских компаний на фондовый рынок, рассказал «Известиям» 16 ноября директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Он назвал несколько факторов, которые позволяют прогнозировать существенный рост числа IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций) в России.

«Во-первых, по подсчетам Банка России, доля частных инвесторов в общем объеме торгов превышает 80%. Россияне готовы вкладывать личный капитал в стремительно растущий бизнес, при этом они обращают внимание не только на представителей первого эшелона и готовы идти на риск ради высокой потенциальной доходности. Достаточно сказать, что книги заявок на недавних размещениях многократно переподписывались, что свидетельствует об интересе россиян к IPO», — отметил он.

Во-вторых, по его словам, рост первичных размещений сейчас особенно выгоден представителям власти. Он напомнил, что происходит структурная перестройка экономики, которая проходит при дефиците бюджета, поэтому чем больше компаний найдут средства на развитие без государственного участия, тем лучше.

«На фондовой бирже компании получают шанс привлечь частный капитал на более привлекательных условиях, нежели заемные банковские средства. Поскольку Банк России принимает меры для снижения темпов инфляции до таргета в 4%, можно ожидать, что давление высокой ключевой ставки сохранится на горизонте от шести месяцев. Соответственно, в краткосрочной перспективе бизнесу будет выгоднее привлекать средства на бирже, нежели брать на себя кредитные обязательства», — добавил эксперт.

Спинка уточнил, что в настоящее время фондовый рынок представляет собой надежную платформу, позволяющую обменивать свободные средства на долевые или долговые обязательства. Для компаний выход на биржу — шанс привлечь финансовые средства на развитие, для граждан участие в IPO — возможность сохранить и приумножить личный капитал, объяснил он.

«Кроме того, размещение ценных бумаг на бирже обязывает бизнес обеспечить высокий уровень прозрачности, соответственно, поддержка первичных размещений выгодна государству. В конечном итоге развитие реального сектора экономики обеспечивает рост налоговых отчислений в бюджет, то есть благотворно отражается на национальной экономике в целом», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, российский рынок ценных бумаг имеет высокий потенциал развития, при этом на нем торгуется лишь немногим более 250 акций, тогда как на рынке США аналогичный показатель превышает 4000 акций.

«В следующем, 2024 году провести первичные размещения могут десятки российских компаний. Поскольку мы, как и все профессиональные игроки, связаны договорами о неразглашении, называть конкретные наименования проектов, которые готовятся к размещению, мы не можем. Зато можно с уверенностью утверждать, что среди них есть немало перспективных брендов, которые могут заинтересовать инвесторов именно стратегически, а не спекулятивно», — заключил Спинка.

Ранее, 8 октября, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ установить плановые значения по выходу российских компаний на биржу. Также глава государства поручил принять дополнительные меры по их поддержке.