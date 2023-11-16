Более 650 домов отремонтируют в Татарстане в 2024 году

В Татарстане в 2024 году планируют капитально отремонтировать 672 многоквартирных дома. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, сейчас региональный оператор занимается заключением контрактов с подрядчиками. Всего на реализацию программы в 2024 году предусмотрено 6,911 млрд рублей.

При этом Фролов подчеркнул, что перечень домов, включенных в программу капремонта, может быть скорректирован. Однако вся предварительная документация готова, уже нынешней зимой на ряде объектов начнутся работы.

«Речь идет о внутренних работах в подъезде, замене лифта, некоторых участках крыши. Программа капитального ремонта для нас носит глубокий социальный характер, потому что она охватывает большую часть жителей республики. Мы видим, как со времени реализации программы меняются обращения граждан. Теперь больше вопросов о содержании и наполнении дворов, а не состояния домов», — рассказал замминистра.

Программа текущего года практически завершена. По данным на 16 ноября, она выполнена на 99,9%. Осталось лишь уладить некоторые формальности в нескольких домах в Казани.