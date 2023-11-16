Опубликованы кадры с места обрушения части жилого дома в Астрахани

В распоряжении «Известий» в четверг, 16 ноября, появились кадры с места обрушения части жилого дома в Астрахани.

У здания дежурят пожарные машины, полиция, автомобили реанимации. Местные жители располагаются у подъезда и рассказывают о случившемся.

«Там уже начали срезать», — говорит пожилая женщина, по всей видимости, описывая отключение подачи газа к зданию.

Частичное обрушение жилого дома на площади Вокзальной произошло вечером 16 ноября. Обрушились два подъезда. По данным главного управления МЧС по Астраханской области, ранее тем же днем очевидец сообщил о появлении огромной трещины на стене пятиэтажного дома.

Как сообщил источник «Известий», в результате инцидента один человек погиб. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести. На 19:00 из здания были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. В школах № 4, № 32 и № 36 открыты пункты временного размещения.

По факту инцидента прокуратура Астраханской области организовала проверку. По предварительным данным, службы опровергли версию взрыва, они считают, что произошло обрушение конструкции здания.