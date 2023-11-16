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Политолог перечислил последствия заморозки украинского конфликта для Киева

Политолог Жарихин: заморозку украинского конфликта воспримут как поражение Киева
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Фото: REUTERS/Stringer
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Политолог Владимир Жарихин выразил мнение, что заморозка украинского конфликта при текущей ситуации будет означать не только поражение Украины, но и поражение США.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 16 ноября, специалист указал на то, что такой вариант неприемлем для обеих стран. В этой связи противостояние будут продолжать минимум до президентских выборов в США.

Жарихин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не без оснований считает», что заморозка имеющейся ситуации будет расцениваться как поражение Украины и США, поскольку делалось большое количество заявление о победе над Россией и уничтожении ее экономики, однако ничего из указанного не вышло. Потому Зеленскому и дали команду на продолжение военных действий.

Политолог указал на то, что президенту США Джо Байдену крайне невыгодно символическое поражение Украины в преддверии выборов. По мнению Жарихина, это придется признать, но уже после выборов.

«Все подчинено внутриамериканским интересам. Кроме того, в первую очередь проиграла не Украина, а именно США», — заключил эксперт.

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15 ноября Зеленский заявил, что конфликт с Россией необходимо не заморозить, а завершить. По его словам, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта, отмечает телеканал «360». Также он указал на риск его возобновления в любое время, пишет RT. Зеленский также отметил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, однако хотел бы добиться его на условиях Украины, сообщает НСН.

14 ноября британское издание Economist заявило, что западные чиновники все чаще сходятся во мнении, что конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет, отмечает сайт kp.ru.

4 ноября телеканал NBC сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Киевом условия переговоров с Россией, ссылаясь на американских чиновников, сообщает телеканал «Звезда». В том числе стороны поднимали вопросы о том, что Киеву «придется отказаться от чего-то, чтобы достичь соглашения».

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось. По его словам, Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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