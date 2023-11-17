Молить о площадке

СПБ Биржа сообщила, что 17 ноября собирается провести операции по сделкам, зависшим накануне введения санкций. При этом площадка не указывала, планирует ли она в этот день открыть торговлю всеми иностранными бумагами.

Вспоминается, что 17 ноября — не первая дата, которую называет СПБ Биржа. Сначала она обещала провести расчеты шестого числа, потом — 13-го, теперь — 17-го. Значит, мы не можем быть уверенными на 100%, что операции все-таки проведут в этот день.

Разберемся, что само по себе значит введение санкций. Если говорить простыми словами, то попадание в SDN-лист предполагает изоляцию от долларовой системы. То есть подсанкционные финансовые организации отключают от всех американских банков-корреспондентов, вводится полный запрет на взаимодействие с компаниями США.

СПБ Биржа, по сути, выступает магазином, где иностранные акции можно купить. А сами бумаги учитываются в депозитарии. В нашем случае — расчетный депозитарий СПБ Банк также принадлежит более чем на 50% СПБ Бирже. Это значит, что из-за санкций с ним не могут взаимодействовать американские депозитарии.

Для инвесторов главный позитивный знак — генеральная лицензия Минфина США № 76, которая позволяет российской бирже до 31 января 2024 года завершить все операции, несмотря на санкции. То есть, по сути, у нас есть 2,5 месяца, для того чтобы перевести активы в какую-либо безопасную структуру.

Но как это будет реализовано на практике — пока неизвестно. Именно выработкой такого механизма сейчас занимается СПБ Биржа.

Что же делать инвестору? С американскими активами вроде бы всё понятно: надо дождаться возможности их вывести или продавать, когда торги будут открыты. А что делать, если в портфеле есть бумаги дружественных стран — например, акции, которые листингуются на Гонконгской бирже?

С одной стороны, сейчас эти активы не попали под блокировку. В депозитарной цепочке у них американских звеньев нет. С другой стороны, есть риск, что и эти площадки начнут отказываться от взаимодействия с СПБ Биржей из-за потенциальных вторичных санкций.

Впрочем, если Америка дала российским инвесторам больше двух месяцев на вывод бумаг, то, вероятно, при принятии подобного решения другими странами сроки там будут такие же лояльные, а механизм уже будет понятен.

Следующий вопрос: если человек хочет не продать свои активы, а вывести их, куда их переводить из депозитария СПБ Биржи?

Можно вспомнить, как развивалась ситуация весной 2022-го с брокерами. Сначала под санкции попало несколько крупных игроков. Они стали массово всех клиентов переводить к другим участникам рынка. Тогда и те попали под санкции.

Теперь важно избежать подобного поворота. Нельзя централизованно переводить бумаги, которыми владеют россияне, к какому-то игроку — иначе есть риски, что он следующим окажется под санкционным ударом. И этот момент тоже необходимо проработать.

Тем временем перевод активов за границу упростился. Президент Владимир Путин подписал указ № 844, который определяет порядок того, как вы можете владеть иностранными ценными бумагами. Для этого нужны счет в зарубежном банке, о котором надо уведомить ФНС, и брокерский счет. Туда можно перечислять деньги, а бумаги хранить строго за границей, вне России. Такой вариант касается тех физлиц, которые не находятся под санкциями.

Отдельная история — в отношении структурных продуктов, например паевых инвестиционных фондов (ПИФов), стратегий доверительного управления и автоследования, в состав которых входят американские акции. Они могут иметь так называемую брокерскую крышу, если их формировали неподсанкционные игроки. Но такие инструменты тоже могут оказаться под ударом. Когда торги откроются, в покупке этих активов могут быть риски, даже если продаваться они будут по бросовой цене.

В принципе, у россиян остаются возможности инвестировать в зарубежные компании. В России по-прежнему есть брокеры, которые предоставляют доступ к американским бумагам через другие площадки — не через СПБ Биржу. Сохраняется возможность открыть счет у иностранного брокера, например из дружественного государства. Потенциальные риски в этом, как и в любом другом случае каждый инвестор должен оценить для себя сам.

Автор — член Московского отделения ассоциации юристов России, член экспертной группы при Ассоциации развития финансовой грамотности, квалифицированный инвестор

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