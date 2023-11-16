Девушка из Невинномысска победила в номинации конкурса «Краса России»

Жительница Невинномысска (Ставропольский край) Виолетта Егорова одержала победу в одной из номинаций Всероссийского конкурса красоты «Краса России-2023», сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурс проходил в Сочи, церемония награждения состоялась 15 ноября. Девушка стала лучшей в номинации «Юная краса России до 19 лет», обойдя 26 соперниц.

Красавица выступала под номером 17. Она подготовила визитную карточку, творческий номер и национальный костюм с изображением символики родного города. Виолетта покорила жюри выходом на сцену в купальнике и дизайнерском платье.

«Поздравляю Виолетту с этим успехом и желаю ей столь же ярко представить Невинномысск в дальнейших конкурсах, которых на ее пути, уверен, будет еще множество», — обратился к победительнице глава Невинномысска Михаил Миненков, его слова приводит ИА StavropolMedia.

Победительницей же конкурса красоты «Краса России» стала Екатерина Романова из Кемеровской области. Всего в состязании участвовали 52 девушки.